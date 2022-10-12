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Более 90 тысяч российских военных погибли, были ранены или попали в плен в Украине — «Важные истории»

15:41 • 12.10.2022

Безвозвратные потери армии РФ в Украине могли составить более 90 тысяч человек. Об этом «Важным историям» сообщили два источника — бывший офицер российских спецслужб и действующий офицер ФСБ. 

Речь идет о погибших на поле боя или в госпиталях, а также о пропавших без вести и раненых российских солдатах, которые уже не смогут вернуться к военной службе. 

Похожие цифры ранее озвучивали в британском Минобороны. Там общее число потерь российской армии оценивали примерно в 80 тысяч человек. В начале сентября министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что более 25 тысяч российских солдат были убиты в Украине.

Российское министерство обороны в последний раз отчиталось о потерях армии в сентябре. Министр обороны Сергей Шойгу тогда заявил, что в Украине погибли 5 937 российских военнослужащих.

Источники: «Важные истории», Evening Standard

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