60-летнюю женщину, которая оставила записку на могиле родителей Путина, отправили под домашний арест

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест до 8 ноября 60-летнюю Ирину Цыбаневу, на которую завели уголовное дело из-за записки на могиле родителей Путина.

В сообщении пресс-службы суда говорится, что Цыбанева «совершила циничные безнравственные действия, противоречащие принятым в обществе нормам, а именно оставила записку с оскорбительной надписью в адрес Президента РФ».

6 октября Цыбанева якобы оставила на могиле родителей Путина записку с «пожеланием сдохнуть». Как пишет «Медиазона», женщина написала на бумажке: «Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу». На суде петербурженка объяснила, что сделала это после того, как посмотрела новости и поняла, что «все очень страшно, все очень печально, погибших очень много».

Источник: «Медиазона»

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