В Петербурге на 60-летнюю женщину завели уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей Путина

В Санкт-Петербурге 60-летняя Ирина Цыбанева стала подозреваемой по уголовному делу по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения из-за записки, которую она, предположительно, оставила на могиле родителей Владимира Путина. Об этом изданию «Медиазона» сообщил сын женщины Максим Цыбанев.

По его словам, его мать ходила на кладбище 6 октября, а 10 октября к ней домой пришел полицейский.

«Она долго не открывала, но в итоге он пообещал вскрыть дверь, и она открыла. Ее увезли вчера в 15:00 в 35-й отдел [полиции]. Там что-то долго мурыжили. В итоге к ночи она позвонила и сказала, что будет обыск. Мы сразу поехали к ней домой, но ее там не было. И следов обыска мы не заметили», — рассказал Цыбанев.

11 октября Ирину Цыбаневу доставили в Приморский районный суд Петербурга. По словам адвоката по назначению Сергея Трусова, следствие было намерено ходатайствовать о заключении ее под стражу в качестве меры пресечения. В итоге суд не стал рассматривать ходатайство следствия. Что стало причиной такого решения — не сообщается. Срок задержания Цыбаневой продлили на 48 часов.

О содержании записки, якобы оставленной Цыбаневой на могиле родителей Путина, точной информации также нет.

«Что в записке, доподлинно не известно. Но она сказала, что там пожелание сдохнуть», — сообщил Максим Цыбанев.

В конце сентября на могиле родителей российского президента уже появлялась другая записка, сделанная на вырванном из школьного дневника листе. «Ваш сын себя безобразно ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!» — было написано в ней. Как сообщалось, авторами записки тогда были активисты «Партии мертвых».

Источник: «Медиазона»

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