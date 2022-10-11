В Москве полицейские проводят рейд в бизнес-центре. Цель рейда — доставление мужчин в военкомат

Полицейские прочесывают офисное здание на улице Правды в Москве, найденных мужчин призывного возраста задерживают и и грузят в автозаки. Об этом изданию The Village сообщила сотрудница фотостудии, расположенной на одном из верхних этажей здания.

«Утром был один автозак, его набили, пригнали второй. Забрали нашего администратора и еще мужчин, которые на первом этаже были. [Мужчин] ловят в коридоре. Конкретно к нам на ресепшн зашли трое полицейских», — рассказала женщина, попросившая не называть ее имени.

По ее словам, она сама была свидетельницей одного из задержаний, когда несколько людей в форме остановили мужчину на лестнице.

Накануне The Village уже писал о том, что полиция отлавливает и доставляет в военкомат мужчин на первых этажах того же офисного здания.

6 октября «Холод» сообщал о полицейском рейде на заводе «Зингер» в Подольске. Тогда полицейские блокировали выходы и выезды из комплекса заводских построек. Покинуть территорию завода можно было только получив повестку.

Источник: The Village

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