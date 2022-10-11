Украина и Россия снова обменялись пленными. В Украину вернулись 32 человека и тело израильтянина, воевавшего на стороне ВСУ

В результате нового обмена пленными с Россией в Украину вернулись 32 бойца, а также тело Дмитрия Фиалки — израильтянина, который воевал на стороне ВСУ. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Среди освобожденных — офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они находились в местах, где продолжались ожесточенные бои. Многие из этих людей считались пропавшими без вести», — написал Ермак на своей странице в фейсбуке.

Минобороны России традиционно не комментирует обмен пленными. Данных о количестве вернувшихся в Россию солдат нет.

Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в ночь на 22 сентября. Тогда Россия вернула 50 своих военных, а также обвиненного в Украине в госизмене украинского олигарха Виктора Медведчука, также известного как «кум Путина».

В обмен Россия освободила 215 украинских военных, более сотни из которых были бойцами полка «Азов», включая пятерых командиров, руководивших обороной завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Источник: Андрей Ермак

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