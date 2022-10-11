Россия потратила на массовый ракетный обстрел 10 октября как минимум 400 миллионов долларов — украинский Forbes

По оценкам украинского Forbes, массовый ракетный обстрел Украины 10 октября обошелся российскому бюджету в 400-700 миллионов долларов. По данным издания, по украинским территориям выпустили 84 ракеты, а также были задействованы 24 беспилотника.

Журналисты отметили, что стоимость выпущенных ракет оценивается в широком диапазоне, так как неизвестно точное количество ракет каждого типа. По имеющимся данным, по территории Украины были выпущены ракеты Х-101, Х-555, «Калибр», «Искандер», «Торнадо-С» и С-300.

Журналисты использовали следующие расценки: Х-101 — 13 миллионов долларов, «Калибр» — 6,5 миллионов, «Искандер» — 3 миллиона, «Оникс» — 1,25 миллиона, Х-22 — миллион , «Точка-У» — 300 тысяч долларов.

10 октября утром российская армия нанесла массовые ракетные удары по всей территории Украины. Обстрелам подверглись Киев, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Житомир, Кременчуг, Кривой Рог, Конотоп, Одесса, Ивано-Франковск, Полтава. По данным ГКЧС Украины, погибли как минимум 19 человек, пострадали 105.

Источник: украинский Forbes