Россия обстреляла Запорожье четвертый раз за неделю и атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области

Ночью 11 октября российская сторона нанесла ракетный удар по Запорожью, сообщает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, целями ударов стали объекты инфраструктуры. Погиб один человек, еще пять человек пострадали.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате ударов повреждены школа, больница и жилые дома.

Также губернатор Винницкой области Сергей Борзов рассказал об атаке на Ладыжскую ТЭС. По предварительным данным удар был нанесён с помощью двух дронов-камикадзе «Shahed-136». В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. На электростанции сообщили, что как только ситуация наладится, энергетики проведут оценку повреждений и начнут восстановление поврежденного оборудования. Пока на станции находится несколько сотрудников, они прячутся в укрытиях.

Это уже четвертый ракетный удар по Запорожью за последние дни. 10 октября Старух сообщил о попадании ракеты в жилой дом.

Обновлено в 11:50. Добавлена информация про повреждения на ТЭС.

Источник: Александр Старух, Анатолий Куртев, Сергей Борзов

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