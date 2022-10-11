Российские военные пытаются заставить персонал ЗАЭС работать на «Росатом». Для этого они похитили и, возможно, пытают замгендиректора станции по персоналу — «Энергоатом»

Российские военные похитили и, возможно, пытают заместителя генерального директора Запорожской АЭС Валерия Мартынюка. Об этом сообщила украинская компания «Энергоатом».

Как утверждают в компании, Мартынюка похитили 10 октября. В «Энергоатоме» считают, что российские силовики пытаются получить от него личные данные сотрудников станции, которые должны помочь «как можно быстрее заставить украинский персонал работать на „Росатом“».

Издание «Медуза» обратило внимание на новостной сюжет в эфире программы «Вести» российского госканала «Россия-1», в котором утверждается, что Мартынюк «саботировал» работу коллектива станции, уговаривая работников уволиться и уехать на подконтрольную Украине территорию.

В сюжете есть кадры с самим Мартынюком, который, как утверждает корреспондентка «Вестей», «дает показания российским спецам».

1 октября российские военные уже похищали директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Однако, после того, как «Энергоатом» оповестил об этом главу МАГАТЭ Рафаэля Гроссии, а тот, в свою очередь, обратился к российским властям за разъяснениями, Мурашова освободили. Он пробыл в российском плену три дня, после чего благополучно вернулся к семье.

Источники: «Энергоатом», «Медуза»

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