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После начала мобилизации в России вырос спрос на книги по истории нацистской Германии

12:15 • 11.10.2022

После 21 сентября, когда президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации, российские книжные издания зафиксировали рост спроса на литературу о Второй мировой войне и нацистской Германии.

Лидером продаж стала книга Николаса Старгардта «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» — исследование о том, как немцы воспринимали войну, сделанное на основе дневников и личной переписки граждан Третьего рейха. Также среди бестселлеров — «Мемуары под грифом „секретно“» Павла Судоплатова, «Победа в тайной войне. 1941–1945 годы» Николая Никулина, «Хроника тайной войны и дипломатии. 1938–1941 годы» Павла Судоплатова.

Критик Галина Юзефович объяснила происходящее тем, что люди сегодня пытаются найти объяснение происходящему в стране, но не находят ответов в СМИ, поэтому и обращаются к книгам.

«Литература, которая фиксировала бы события актуального момента, еще не написана и не будет написана долго. Поэтому интуитивно люди ищут исторические эпохи, опыт которых кажется им коррелирующим», — считает критик.

Источник: «Коммерсант»

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