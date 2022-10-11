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По Львову нанесли ракетный удар, город снова остался без света

13:02 • 11.10.2022

Мэр Львова Андрей Садовский сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по городу. Ракета попала по объекту критической инфраструктуры.

Часть города снова без электроснабжения, хотя только утром власти отчитывались о его полном восстановлении. Также местные жители сообщают, что в нескольких районах пропала вода.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицький добавил, что в области было еще три взрыва на двух объектах энергетики.

Источник: Андрей Садовский, Максим Козицький

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