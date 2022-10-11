По Львову нанесли ракетный удар, город снова остался без света

Мэр Львова Андрей Садовский сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по городу. Ракета попала по объекту критической инфраструктуры.

Часть города снова без электроснабжения, хотя только утром власти отчитывались о его полном восстановлении. Также местные жители сообщают, что в нескольких районах пропала вода.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицький добавил, что в области было еще три взрыва на двух объектах энергетики.

Источник: Андрей Садовский, Максим Козицький

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