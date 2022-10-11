Минобороны начало вербовать заключенных на войну в Украине. Им предлагают зарплату наравне с контрактниками и помилование

С конца сентября Минобороны приступило к вербовке на войну в Украине заключенных российских колоний. Об этом пишет издание «Важные истории», ссылаясь на родственников осужденных, отбывающих наказание в различных исправительных учреждениях.

В частности, о вербовке заключенных на службу в армию для последующей отправки в зону боевых действий в Украине сообщили родственники зэков из ИК-3 «Скопин» (Рязанская область) и ИК-4 «Александрийская» (Ставропольский край). В обеих колониях, как пишет издание, содержатся осужденные бывшие сотрудники силовых структур.

«27 сентября в ИК-4 приезжали какие-то люди из Минобороны. Брат рассказал, что до этой встречи администрация колонии собирала списки предварительно заинтересованных. На встречу с людьми, очень похожими на генералов, позвали только людей из этого предварительного списка. „Генералы“ представляться не стали. Один из них сказал: „Зовите меня просто Андрей“. Что за „Андрей“, он не уточнял», — рассказывает родственница осужденного из ставропольской ИК-4.

По ее словам, ее брат, отбывающий наказание в этой колонии (11 лет по 228-й статье УК РФ) и имевший в прошлом боевой опыт, после этой встречи брат загорелся идеей ехать «защищать родину», но семье удалось его отговорить.

Спустя несколько дней брат собеседницы «Важных историй» рассказал, что к ним в колонию снова собираются люди из Минобороны, чтобы вербовать заключенных в некий батальон «Шторм».

«Брат говорит, что папа одного из парней из его колонии работает в ФСБ и этот папа сказал сыну: в „Вагнер“ идти не надо, а вот „Шторм“ — то, что надо. Я говорю: „Зачем ты туда поедешь?“ Он отвечает „Я поеду родину защищать“. Говорит, что им обещают помилование», — пересказывает разговор с братом женщина.

Она сообщила, что первых завербованных в батальон «Шторм» Минобороны вывезло из ИК-4 в ночь на 11 октября.

11 октября представители Минобороны также посетили рязанскую ИК-3 «Скопин». Об этом «Важным историям» рассказал отец одного из содержащихся там заключенных. «Приезжали в конце сентября, числа 30-го. Обещали контракт на полгода и какие-то деньги. Что-то связанное с дивизией „Шторм“», — сообщил мужчина.

По его словам, после первого разговора предложением Минобороны заинтересовались около 100 осужденных. После некоего тестирования, деталей которого сидящий в колонии сын отцу не сообщил, вербовщики выбрали порядка 60 человек. По данным источника издания, все они написали прошения о помиловании и дали подписки о неразглашении и, как ожидается, будут вывезены из колонии до конца текущей недели.

Информацию о начале вербовки заключенных сотрудниками Минобороны подтверждает и правозащитный проект Gulagu.net. По его данным вербовщики ведомства в первых числах октября посетили нижегородскую ИК-11, где также содержатся бывшие силовики.

«Приезжали представители Министерства обороны РФ. Нас собрали в клубе и вербовали подписать контракт с ВС РФ для участия в СВО на Украине. Сказали, кто не подпишет контракт — заберут „вагнеровцы“ и там нас будет ждать билет в один конец! Со слов представителей МО РФ, они создают отряд „Шторм“ на базе Южного военного округа. Условия предлагают такие же, как и в ЧВК (помилование и зарплата), но шансов выжить больше, так как работают не в первом эшелоне. Было их трое: один генерал, военный прокурор и сотрудник ФСБ. Также вместе с ними выступал начальник колонии полковник Доценко Дмитрий Владимирович, который сказал, что необходимо набрать 300 осужденных и если не будет желающих, то будут отправлять в принудительном порядке, а кто откажется — будет весь срок сидеть в штрафном изоляторе», — цитировал телеграмм-канал проекта одного из заключенных.

О каком именно батальоне или дивизии «Шторм», которые упоминают источники «Важных историй» и Gulagu.net, идет речь пока непонятно. В открытых источниках «Важным историям» удалось найти информацию о двух подразделениях с таким названием. Первое — это штурмовой батальон, сформированный в самопрозглашенной ЛНР в июле 2022 года. Второе — сводный отряд добровольцев из Северной Осетии, который уже четыре месяца воюет в Украине.

По мнению основателя Gulagu.net Владимира Осечкина в данном случае речь идет не о вышеупомянутых подразделениях, а о новом отряде, который Минобороны собирается создать из завербованных осужденных.

Источники: «Важные истории», Gulagu.net

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