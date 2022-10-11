Американский политолог заявил, что перед тем, как предложить собственный план урегулирования конфликта в Украине, Илон Маск говорил с Путиным. Сам Маск это отрицает

Основатель компании Tesla миллиардер Илон Маск написал в своем твиттере, что не говорил с президентом России Владимиром Путиным перед тем, как опубликовать в твиттере скандальный план урегулирования войны в Украине.

«Я говорил с Путиным лишь однажды 18 месяцев назад. Темой беседы был космос», — написал Маск.

О том, что разговор об условиях урегулирования войны в Украине между Маском и Путиным состоялся сегодня сообщило издание Vice News, ссылаясь на американского политолога Яна Бреммера, которому об этом якобы сказал лично Маск.

Как утверждает Бреммер, российский президент сообщил миллиардеру, что готов к переговорам на условиях признания аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, а также Крыма, и закрепления за Украиной нейтрального статуса.

Комментируя сообщения о разговоре Маска и Путина, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Маск «очевидно, не представляет правительство Соединенных Штатов в этих разговорах».

Напомним, свой план урегулирования войны в Украине Маск опубликовал в твиттере 3 октября.

План включал всего несколько пунктов: проведение новых референдумов в аннексированных Россией украинских регионах под эгидой ООН, признание Крыма российским и обеспечение гарантий водоснабжения полуострова, а также сохранение за Украиной нейтрального статуса.

При этом Маск отметил, что население России втрое превышает украинское и, в случае угрозы потери Крыма, РФ может провести полную мобилизацию вместо частичной. Кроме того, миллиардер напомнил, что весьма вероятным исходом тотальной войны в Украине станет не просто ее поражение, а мировая ядерная война.

Твит Маска вызвал волну гневных комментариев, после чего миллиардер вынужден был написать, что он «определенно является проукраинским» и напомнить, что помощь в виде терминалов глобального доступа к интернету Starlink, которые его компания передала украинским военным, обошлась ему по меньшей мере в 80 миллионов долларов.

Источник: Vice News, Илон Маск

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