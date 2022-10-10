Жительница Изюма рассказала, как ее пытали и насиловали десять дней во время оккупации города

52-летняя жительница Изюма Алла (фамилия не указывается — Прим. «Холода») рассказала The Washington Post, как российские военные, которые контролировали город с марта по сентябрь, в июле пытали ее током и насиловали на территории местной больницы. Также пыткам подвергся ее муж.

1 июля, в 11 часов утра, к дому супругов подъехали две машины с буквами Z, из которых вышли около 10 человек. Аллу и ее мужа отвезли на территорию одной из местных больниц. Женщину заперли в сарае, а ее супруга в соседнем гараже

По словам женщины, российские военные пытали их для того, чтобы узнать о местоположении сына, который работал в Службе безопасности Украины. Также военнослужащие хотели, чтобы она с мужем вышла на работу в газовую компанию, где супруги трудились до начала оккупации. Российские власти города собирались возобновить газоснабжение Изюма, но Алла настаивала на том, что не обладает необходимыми для этого техническими знаниями.

«Знаешь, что мы делаем с украинскими женщинами и матерями офицеров СБУ? Мы связываем их голыми на главной площади и отправляем их фотографии сыновьям, чтобы они увидели, что мы можем сделать с их родителями», — передала Алла слова российских военных.

По словам женщины, в течение нескольких дней командир российских военных заставлял заниматься с ним оральным сексом. Женщина попыталась совершить самоубийство, повесившись на лифчике, но ей это не удалось. Ее мужа избивали так, что он едва мог стоять, а также рассказывали ему об изнасиловании жены.

10 июля супругов внезапно вывезли с территории больницы и бросили на обочине дороги. После этого пара через Россию, Беларусь и Польшу уехала на территорию Украины, контролируемую Киевом, где Алла начала лечение у гинеколога.

Журналисты Washington Post посетили больницу, в которой держали Аллу и подтвердили детали ее рассказа. Также в одном из помещений они нашли нацарапанное на стене имя женщины.

Источник: The Washington Post

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