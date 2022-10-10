Ведущему государственного телеканала RT пришла повестка. У него нет ноги

Ведущий телеканала RT Россия, параатлет и член Общественной палаты Москвы 32-летний Дмитрий Игнатов получил повестку в рамках мобилизации. В ней указывалось, что в течение двух часов с момента вручения повестки Игнатов должен явиться в Мытищинский военкомат, иначе будет привлечен к административной ответственности.

В 2012 году во время срочной службы в армии Игнатов потерял ногу: на нее упала ракетная установка С-300. Проходя реабилитацию, он решил заняться плаванием, а в 2019 году переплыл Босфор. Игнатов работал ведущим на каналах «Москва 24» и Матч ТВ.

После получения повестки Игнатов приехал в военкомат, где его отправили к врачу. «Здесь вообще [никто] не в курсе ничего. Все очень забавно», — описал он происходящее в сюжете для RT.

Позже к Игнатову домой пришел военный комиссар Андрей Ясников вместе с врачом. На видео комиссар говорит, что в военкомате в итоге в ситуации разобрались.

«Дмитрий просто несколько раз переезжал с одного места на другое в нашем городском округе Мытищи. Соответственно, в военно-учетные данные эта информация не поступила, поэтому Дмитрий оповещался, — рассказал Ясников. — Мы убедились в том, что Дмитрий комиссован, у него категория годности Д. Он будет снят с воинского учета и больше оповещаться не будет».

Источник: Дмитрий Игнатов

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