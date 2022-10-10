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В Ленобласти задержали мужчину, которого подозревают в поджоге сельсовета. Ему стало жаль мобилизованных друзей детства

20:57 • 10.10.2022

В деревне Сяськелево Ленинградской области задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге сельсовета.

В местных СМИ разнятся подробности задержания. Online47 пишет, что он пришел в полицию с явкой с повинной, а «Вечерний Петербург» — что его нашли сотрудники регионального Центра по борьбе с экстремизмом. Полиция возбудила против мужчины дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (статья 167 УК).

25 сентября мужчина приехал в Сяськелево навестить мать. В деревне он узнал, что несколько его друзей детства получили повестки на мобилизацию. Он принял участие в проводах знакомых, а затем выпил алкоголь. Ему стало жаль приятелей, и он решил поджечь здание местной администрации, откуда приходили повестки в военкомат. Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в окно на первом этаже здания. На следующее утро он сжег в лесу свою одежду, чтобы замести следы.

Источник: Online47, «Вечерний Петербург»

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