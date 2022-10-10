Поддержать
Новости

Театр Ермоловой и Следственный комитет заключили соглашение о «творческом» сотрудничестве

16:35 • 10.10.2022

Директор театра имени Ермоловой Сергей Кузоятов заключил со Следственным комитетом договор о взаимном «творческом» сотрудничестве.

Как указывается на сайте театра, подготовка к заключению соглашения началась еще в прошлом сезоне. Благодаря соглашению, сотрудники ведомства и учащиеся образовательных учреждений СК России смогут посещать спектакли и «приобщаться к театральному миру».

В августе Большой театр отстранил от работы режиссера Александра Молочникова из-за антивоенной позиции. Это произошло по просьбе представителя «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» (ГРАД) и депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Кузнецова. Он отправил письмо директору театра Дмитрию Урину, в котором потребовал уволить Молочникова, если тот не поддержит войну в Украине.

Источник: Театр Ермоловой

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»