Театр Ермоловой и Следственный комитет заключили соглашение о «творческом» сотрудничестве

Директор театра имени Ермоловой Сергей Кузоятов заключил со Следственным комитетом договор о взаимном «творческом» сотрудничестве.

Как указывается на сайте театра, подготовка к заключению соглашения началась еще в прошлом сезоне. Благодаря соглашению, сотрудники ведомства и учащиеся образовательных учреждений СК России смогут посещать спектакли и «приобщаться к театральному миру».

В августе Большой театр отстранил от работы режиссера Александра Молочникова из-за антивоенной позиции. Это произошло по просьбе представителя «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» (ГРАД) и депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Кузнецова. Он отправил письмо директору театра Дмитрию Урину, в котором потребовал уволить Молочникова, если тот не поддержит войну в Украине.

Источник: Театр Ермоловой

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