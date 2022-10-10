Российское командование бросило мобилизованных из самопровозглашенной ДНР при отступлении

Семьи мобилизованных из самопровозглашенной ДНР записали видео, в котором заявили, что руководство 125 полка во время контрнаступления украинской армии бросило военных на линии фронта в Херсонской области Украины.

Речь идет о военнослужащих части номер 08805, которая дислоцирована в Макеевке самопровозглашенной ДНР.

«Командование 125 полка, в частности командир третьего батальона, покинул место дислокации, был без связи с нашими мужчинами. Они вынуждены были покидать населенные пункты, занятые ВСУ, самостоятельно, не имея каких-либо приказов или указаний о дальнейших действиях, о сложившейся боевой обстановке», — утверждает одна из женщин на видео.

Также жены и матери военнослужащих из самопровозглашенной ДНР утверждают, что солдаты находились в одном из населенных пунктов Херсонской области Украины с 3 по 5 октября без питания, воды и какого-либо снабжения, ожидая приказа командования. Однако, когда родственники военных приехали в воинскую часть 08805 руководство им сообщило, что они не отвечают за мобилизованных, поскольку задача воинской части была только обуть и одеть солдат.

Источник: ASTRA

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