Российские войска впервые за несколько месяцев обстреляли Киев. Есть погибшие и раненые

Рано утром 10 октября российские войска впервые за несколько месяцев нанесли ракетный удар по Киеву. Как сообщается, несколько ракет упали в Шевченковском районе города.

Информацию о ракетном обстреле подтвердил киевский мэр Виталий Кличко. «Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места», — написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, советник главы украинского МВД Антон Геращенко уточнил место падения одной из ракет. «Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели», — сообщил он.

По данным ГС ЧС Украины, в результате обстрела есть погибшие и раненые, однако их точное число пока не сообщается. На фото последствий обстрела, распространившихся в сети, видны горящие гражданские автомобили.

Источник: УНИАН

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