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Путин обвинил Киев в попытке подрыва газопровода «Турецкий поток», а также терактах на Курской АЭС

13:24 • 10.10.2022

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании российского Совбеза, прокомментировал утренние массированные ракетные удары по украинским гражданским объектам.

Их российский президент назвал ударами «высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры — энергетической инфраструктуры, военного управления и связи».

При этом Путин обвинил украинские власти в организации диверсий и терактов, как на территории России, так и за ее пределами. По его словам, спецслужбы Украины пытались подорвать газопровод «Турецкий поток», а также сообщил, что Киев организовал уже три теракта «в отношении Курской АЭС».

«Киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, невозможно оставлять его действия без ответа», — заявил президент России.

Он также пообещал, что «в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз».

Источник: ТАСС

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