Путин обвинил Киев в попытке подрыва газопровода «Турецкий поток», а также терактах на Курской АЭС

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании российского Совбеза, прокомментировал утренние массированные ракетные удары по украинским гражданским объектам.

Их российский президент назвал ударами «высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры — энергетической инфраструктуры, военного управления и связи».

При этом Путин обвинил украинские власти в организации диверсий и терактов, как на территории России, так и за ее пределами. По его словам, спецслужбы Украины пытались подорвать газопровод «Турецкий поток», а также сообщил, что Киев организовал уже три теракта «в отношении Курской АЭС».

«Киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, невозможно оставлять его действия без ответа», — заявил президент России.

Он также пообещал, что «в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз».

Источник: ТАСС

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