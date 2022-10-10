«Невозможно больше молчать о том, что происходит в России»: Фотограф московской мэрии отправил антивоенную рассылку ста тысячам бюджетников

10 октября на тысячи электронных адресов с доменом mos.ru, которыми пользуются сотрудники московских бюджетных организаций, пришло антивоенное письмо от 43-летнего сотрудника Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры Олега Сидоренко. Он фотографировал фасады московских домов.

Сидоренко отправил это письмо, потому что «невозможно больше молчать о том, что происходит в России». Он объяснил, что власти под «лживые речи» о «священной войне» лишили россиян всех прав, а сами совершили «преступление против человечества». Он призвал увольняться или уезжать, а если нет возможности сделать это — «держаться друг друга, объединяться и отстаивать правду».

«Не бойтесь выходить и говорить, если есть, что сказать. Не терпите и не обманывайте себя. Кредиты, ипотеки и прочие блага не стоят рабской жизни для вас и ваших детей. Любыми способами оказывайте сопротивление преступным приказам нашего руководства и власти. И справедливость обязательно восторжествует», — написал он.

Сидоренко предположил, что в рассылку попало около ста тысяч адресов. По словам фотографа, он вместе с женой ночью добавлял людей в рассылку вручную в течение четырех часов, пока ему не отключили доступ — одно такое письмо было лимитировано пятью тысячами получателей. Мужчина утверждает, что по алфавиту дошел до фамилий на букву «С». В 07:10 это обнаружил начальник Сидоренко и позвонил ему. В 09:30 на его рабочее место приехал полицейский, но фотографа там не оказалось, так как все это время он был в другой стране.

Сидоренко рассказал, что изначально он хотел выгрузить базу бюджетников и отдать ее оппозиционным деятелям или СМИ, но технически у него не получилось это сделать.

Источник: «Медиазона»

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