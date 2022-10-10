Москвич подал в суд на ФСБ из-за запрета на выезд из страны 

Житель столицы Игорь Трофимов подал в суд на пограничное управление ФСБ по Северной Осетии из-за того, что ему запретили выезд из страны. Исковое заявление зарегистрировано в Мещанском суде Москвы. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Уведомление о запрете выезда из страны Игорь Трофимов получил 25 сентября в пункте пропуска государственной границы России с Грузией «Верхний Ларс». За разъяснениями ему посоветовали обратиться в военный комиссариат по месту постановки на воинский учет.

После того, как мужчина обратился в суд районный военный комиссар по месту воинского учета заявил адвокату Трофимова Анне Кинчевской, что никакие списки для запрета выезда они не составляли и ничего в пограничную службу не передавали.

Девятого октября Игорь Трофимов смог вылететь в Турцию из аэропорта Сочи. В ближайшее время должно состояться первое заседание по его делу.

Источник: Павел Чиков, Мещанский суд Москвы

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