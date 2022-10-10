Магазины «Золотое яблоко» и «Рив Гош» убрали из ассортимента косметику Lamel после сториз бренда про взорванный Крымский мост

Российские магазины косметики «Золотое яблоко» и «Рив Гош» сняли с продаж продукцию бренда Lamel после сториз про взорванный Крымский мост. В компаниях не уточнили, почему косметику убрали из ассортимента.
В телеграме «Рив Гош» в ответ на комментарий пользовательницы Екатерины Наумовой о том, что Lamel «радуется смерти людей, поддерживает терроризм», компания написала, что бренд выведен из ассортимента, а остатки уберут в ближайшее время.
После взрыва на Крымском мосту в инстаграме Lamel опубликовали сториз с надписью на украинском «С днем хлопка! Сделали подборку мейков для сегодняшнего праздника» и фотографией горящего моста. В следующих сториз бренд посоветовал оранжевый карандаш для глаз для «огненных» стрелок. Вскоре публикации удалили.
Бренд Lamel основала украинка Наталья Яроменко. На сайте Lamel сказано, что он «создан в Лондоне, но сердцем в Украине».
Источник: It’s My City, «Рив Гош»
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