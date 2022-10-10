Магазины «Золотое яблоко» и «Рив Гош» убрали из ассортимента косметику Lamel после сториз бренда про взорванный Крымский мост

Российские магазины косметики «Золотое яблоко» и «Рив Гош» сняли с продаж продукцию бренда Lamel после сториз про взорванный Крымский мост. В компаниях не уточнили, почему косметику убрали из ассортимента.

В телеграме «Рив Гош» в ответ на комментарий пользовательницы Екатерины Наумовой о том, что Lamel «радуется смерти людей, поддерживает терроризм», компания написала, что бренд выведен из ассортимента, а остатки уберут в ближайшее время.

После взрыва на Крымском мосту в инстаграме Lamel опубликовали сториз с надписью на украинском «С днем хлопка! Сделали подборку мейков для сегодняшнего праздника» и фотографией горящего моста. В следующих сториз бренд посоветовал оранжевый карандаш для глаз для «огненных» стрелок. Вскоре публикации удалили.

Скриншоты сториз из аккаунта Lamel

Бренд Lamel основала украинка Наталья Яроменко. На сайте Lamel сказано, что он «создан в Лондоне, но сердцем в Украине».

Источник: It’s My City, «Рив Гош»

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