Ижевскую журналистку уволили за пятиминутное интервью телеканалу «Дождь» о стрельбе в местной школе

Журналистку Udm-Info Надежду Филинову уволили за пятиминутное интервью телеканалу «Дождь» о стрельбе в ижевской школе № 88. Она подала исковое заявление в суд на начальство.

29 сентября главный редактор Udm-Info Алексей Чулков спросил в рабочем чате, кто из сотрудников дал интервью «России 24». Филинова честно ответила, что она выступила в эфире, но на «Дожде».

«А с какого хера????? Ты кто, представитель удм-инфо? Официальный? Тебе кто право дал?» — написал начальник, а затем позвонил журналистке и сказал, что она уволена.

Чулков объяснил свою позицию тем, что сам он отказался от общения с «Дождем», якобы спросив у начальства.

«Потому что это Дождь. Это как официально прийти к навальнятам, или дать интервью Радио Свобода. <…> В частном порядке, как Алексей Чулков, я могу хоть куда, хоть в „Мире животных“, хоть в порнофильме сниматься. На нас огромная ответственность. Особенно в дни терактов. Если не понимать этой ответственности, в СМИ делать нечего вообще», — написал он.

В холдинге 1MI, которому принадлежит Udm-info, рассказали, что они не запрещали сотрудникам издания давать комментарии «Дождю».

26 сентября Филинова выступила в эфире телеканала, где рассказала о последних новостях про вооруженное нападение в ижевской школе №88, об установлении личности нападавшего и реакции горожан.

Источник: 7x7

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