Чувашским школьникам задали нарисовать антивоенные рисунки. Минобразования начало проверку

В чебоксарских школах №65 и № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова задали детям домашнее задание по ИЗО — сделать рисунок на тему «Нет войне». Работы младшеклассников собирались отправить российским военным. Руководства школ не стали комментировать журналистам это задание.

Чиновники из Минобразования сообщили, что «возмущены» ситуацией.

«В то время пока наши бойцы, добровольцы ведут борьбу с националистами, этот поступок вызывает недопонимание», — сообщили они.

Источник: «Про город», «Новости Чувашии»

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