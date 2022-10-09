В сети появилось видео убитых гражданских из Купянска. Российская и украинская стороны обвинили в расправе друг друга

В телеграм-каналах распространяется видео, на котором неизвестные скидывают тело мужчины в яму. Бывший командир полка «Азов» Максим Жорин утверждает, что это дело рук российских военных. Российские телеграм-каналы пишут, что кадры якобы показывают расправу украинских военных над коллаборационистами.

Бывший командир полка «Азов» Максим Жорин опубликовал в своем телеграм-канале видео, которое как он утверждает, было снято в Купянске Харьковской области во время оккупации города российскими войсками. На кадрах видно, как тело мужчины в гражданской одежде со связанными руками и ногами сбрасывают в яму, где уже лежат тела нескольких человек. Из его подписи к видео следует, что запись нашли в телефоне российского военного после деоккупации Купянска.

Российские телеграмм-каналы напротив утверждают, что на этом видео запечатлена расправа украинских военных над мирными жителями Харьковской области, которые сотрудничали с российскими властями и военными. По их словам, в пользу этой версии говорит тот факт, что на одном из тел надета теплая одежда, а российские войска оставили Купянск до наступления холодов.

Источники: Максим Жорин, Репортер Руденко V

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