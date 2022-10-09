В результате ночного обстрела Запорожья погибли не менее 17 человек

В ночь на 9 октября российские войска обстреляли город Запорожье. Глава региона Александр Старух заявил, что в результате обстрела было повреждено несколько многоэтажных жилых домов.

По его данным, по городу было выпущено по меньшей мере 12 ракет. Большинство из них попали в жилые многоэтажки и частные дома. По словам Старуха, пострадали 46 человек, шестеро из которых дети.

Позже секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев уточнил, что в результате обстрела 5 частных домов разрушены и около 40 пострадали.

«В настоящее время известно о 17 погибших», — сообщил Куртев.

По данным командования воздушных сил ВСУ, удар по Запорожью в ночь на воскресенье был нанесен крылатыми и авиационными ракетами, выпущенными из оккупированных Россией территорий.

Новый удар по Запорожью прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский.

«Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи. Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми», — написал он в своем телеграм-канале.

В результате предыдущего удара, которые российские войска нанесли по Запорожью 6 октября, по данным местных властей, погибли не менее 17 человек. Еще 21 человека удалось спасти из-под завалов живыми. Аварийно-спасательные работы продолжаются до сих пор.

Источники: Александр Старух, Анатолий Куртев, Владимир Зеленский

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