В Москве полицейские задержали пятиклассницу во время уроков за желто-синюю аватарку. Донос написала директор школы

В столице полицейские во время уроков задержали десятилетнюю школьницу. Причина — заявление директора школы, в котором она пожаловалась на ученицу из-за аватарки в желто-синих цветах. Об этом мать девочки, которая просила не называть свое имя, сообщила проекту «ОВД-Инфо».

Пятого октября около десяти часов утра полицейские забрали с уроков из школы в Некрасовке десятилетнюю ученицу. Пока ее мать ехала в учебное заведение сотрудник полиции и инспектор по делам несовершеннолетних Д.Мжельская пытались выяснить у ребенка работает ли ее мама, чем она занимается, а также как они проводят досуг в семье. После этого сотрудники полиции решили доставить девочку в отдел, не дожидаясь родителей ребенка.

По словам матери школьницы, когда она приехала в отдел, то сотрудники Центра «Э» изучили переписки в ее телефоне. Женщина добавила, что объяснения с нее брали около трех часов, а вопросы касались в том числе аватарки ее дочери с желто-синими цветами в чате с одноклассниками.

Мать пятиклассницы рассказала, что до этого в конце сентября ее вызвали в школу. Педагоги были недовольны тем, что девочка пропускает занятия «Разговоры о важном». Тогда замдиректора, завуч и три социальных педагога также расспрашивали женщину об аватарке девочки в чате с одноклассниками. Кроме того, ей сообщили, что один из родителей одноклассника дочери пожаловался на то, что ребенок опубликовал в чате опрос про мир и войну.

По данным «ОВД-Инфо», директор школы обратилась к начальнику районного отдела полиции «Некрасовка» 29 сентября. Она попросила «обследовать жилищно-бытовые условия семьи и установить причинно-следственные связи гражданской позиции» ребенка. При этом директор «хорошо отозвалась об успеваемости и характере девочки».

После того как девочку забрали с уроков и увезли в отдел, сотрудники полиции пришли домой к семье. По словам матери, силовики не предъявили никаких документов,«рылись в постельном белье», а также изучали переписки и историю поиска в телефоне и ноутбуке. Кроме того, на днях инспектор по делам несовершеннолетних сообщила женщине, что их семью собираются поставить на профилактический учет.

Источники: ОВД-Инфо, Медиазона

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