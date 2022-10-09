Проезд по Крымскому мосту разрешили только для легковых автомобилей. В очереди на паром до полуострова сейчас стоит не меньше 170 грузовиков

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что до особого распоряжения по Крымскому мосту, где 8 октября произошел взрыв, будут ездить только легковые автомобили. По его словам, для автобусов и грузовиков организована бесплатная паромная переправа.

Начальник управления транспорта, связи и дорожного хозяйства Темрюкского района Краснодарского края Николай Овчаренко сообщил, что в регионе около 170 грузовиков ожидают своей очереди на паром до аннексированного Крыма.

В Крыму в очереди на переправу через Керченский пролив скопилось около 250 фур. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков. Ожидается, что они будут переправлены в течение двух дней.

«Первым рейсом парома “Лаврентий” были отправлены 16 грузовиков, автобусы проходят проверку. От паромной переправы в порт “Кавказ” в постоянном режиме курсирует паром “Керченский-2”, который перевозит газели и малотоннажные транспортные средства. Готовятся к запуску большой паром “Мрия” и малый паром “Ейск”, — написал Брусаков.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили автомобильное движение по двум полосам. До этого мост работал в реверсивном режиме, а автомобилисты сообщали, что в пробке на подъезде к мосту приходится стоять около пяти часов.

Украинские телеграм-каналы опубликовали видео автомобильной пробки на выезд из Крыма, которая, как утверждается, растянулась на шесть километров.

Взрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября. В результате загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава, обрушились два автомобильных пролета, по предварительным данным, погибли три человека.

Источники: Святослав Брусаков, ТАСС, УНИАН

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