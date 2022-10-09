Что известно о грузовике, который взорвался на Крымском мосту

Водитель грузовика, взорвавшегося рано утром 8 октября на Крымском мосту, Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Ранее он не работал с этой компанией.

Этот заказ водитель получил через биржу, где компании ищут перевозчиков. В документах, которые опубликовал телеграм-канал Baza, указано, что Юсубов перевозил пленку, которая была уложена на палеты и весила 21 тонну. За этот заказ водитель должен был получить 48 тысяч рублей.

Заказ Юсубов взял 6 октября, а на следующий день уже получил груз в Армавире. Он мог быть в Симферополе 7 октября, но по словам родных, остановился в нескольких километрах от поста на мосту, чтобы поспать.

Владельцем взорвавшегося грузовика оказался житель Краснодара Самир Юсубов. У него дома и у его родственников прошли обыски. Позже выяснилось, что принадлежащей ему фурой пользовался его дядя Махир Юсубов. Мужчина переоформил грузовик на племянника после аварии с бензовозом, чтобы его не арестовали, так как он после ДТП должен был возместить убытки.

Компания «ТЭК-34» активно занималась грузоперевозками с 2009 по 2020 годы. На бирже АТИ, где Юсубов взял заказ, у нее отличный рейтинг и более 200 положительных отзывов.

Однако, в конце 2020 года в «ТЭК-34» сменился собственник. Фирму купил Олег Антипов и компания прекратила свою деятельность. В 2021 году ее исключили из ЕГРЮЛ, как структуру, имеющую не действительный юридический адрес. В марте 2022 года фирма получила новый юрадрес в Ульяновске, встала там на учет в налоговую и ПФР, но не вела никакой деятельности.

Источники: Baza, «ВЧК-ОГПУ»

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