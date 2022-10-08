Жертвами взрыва на Крымском мосту стали три человека

В результате взрыва грузовика на Крымском мосту утром 8 октября погибли три человека. Об этом сообщил Следственный комитет.

По данным ведомства, погибли пассажиры, ехавшие в легковом автомобиле рядом с взорвавшимся грузовиком. Тела двоих из них — мужчины и женщины — уже достали из воды, их личности устанавливаются.

Кроме того, СК удалось установить личность владельца фуры. Им оказался житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что взорвавшаяся фура записана на проживающего в Краснодаре Бориса Юсубова. По словам его родственников, он продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на своё имя.

Источники: СК РФ, Mash

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