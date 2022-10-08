Количество погибших в результате обстрела Запорожья 6 октября возросло до 17 человек

В результате обстрела российскими войсками жилых районов города Запорожье 6 октября погибли по меньшей мере 17 человек. Такие данные на утро 8 октября привели в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ведомстве, из-под завалов подвергшегося обстрелу пятиэтажного жилого дома извлекли тела 13 погибших, в том числе одного ребенка, еще шесть человек были спасены, четверым из них понадобилась госпитализация.

Из-под завалов еще одного четырехэтажного поврежденного жилого дома достали тела четырех погибших. Также удалось спасти 15 человек, восемь из которых были доставлены в больницу.

Источник: ГС ЧС Украины

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