К взрыву на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы — The Washington Post

За взрывом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник в правительстве Украины.

«Представитель украинского правительства сообщил The Washington Post в субботу, что украинские специальные службы стоят за взрывом на мосту»,— говорится в материале американской газеты.

Ранее о причастности Украины к подрыву Крымского моста сообщали украинские издания «Украинская правда» и УНИАН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах страны. По их словам, взрыв был спецоперацией Службы безопасности Украины.

Официально эту информацию в СБУ комментировать не стали.

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в твиттере, что взрыв на Крымском мосту — это только «начало». При этом позже он же написал, что взрыв мог быть организован россиянами и являться результатом кулуарного противостояния Минобороны и ФСБ России.

Источники: The Washington Post, Михаил Подоляк

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