ВСУ освободили село Грековка в Луганской области

Глава областной администрации Сергей Гайдай опубликовал фотографию военнослужащих ВСУ рядом с табличкой на въезде в Грековку в Луганской области. Это фото публиковали еще 5 октября, но информация об освобождении этого населенного пункта официально не подтверждалась.

Сейчас ВСУ в Луганской области ведут наступление в том числе в направлении города Кременная, который находится примерно в 40 километрах от Грековки. Как сообщил Гайдай, российские войска готовятся к длительной обороне города: активно минируют территорию и подтягивают резервы, там появились подразделения, которые покинули Лиман.

В это время оккупационные власти самопровозглашенной ДНР сообщили, что российские военные заняли населенные пункты Отрадовка и Веселая Долина в Донецкой области.

Источник: Сергей Гайдай

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.