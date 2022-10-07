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В Санкт-Петербурге отменили Новый год, чтобы потратить деньги на мобилизованных и добровольцев

19:31 • 07.10.2022

В Санкт-Петербурге не будут проводить новогодний концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и благотворительный прием в Таврическом дворце. При этом Новогодние программы для семей с детьми и традиционные детские елки сохраняются.

По словам губернатора Александра Беглова, сэкономленные деньги пойдут на покупку дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных.

Ранее в некоторых городах начали отменять праздники из-за войны в Украине. Так в Курской области отменили День варенья и отправили приготовленные для праздника сладости российским военным в Украине, совет депутатов города Советск Калининградской области отменил День города «из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий», а мэр Зеленоградска перенес День города на следующий год.

Источник: Александр Беглов

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