Адвокат Владимира Кара-Мурзы рассказал, что вменяют политику в качестве «госизмены»

Против политика Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о «госизмене» из-за трех публичных выступлений, которые находятся в свободном доступе в интернете, рассказал его адвокат Вадим Прохоров.

Речь идет о выступлении в Лиссабоне 8 октября 2021 года, где Кара-Мурза публично говорил о нелегитимности выборов в России, чем «создал угрозы конституционному строю и суверенитету Российской Федерации».

Также поводом для уголовного дела стала речь на церемонии вручения премии Норвежского Хельсинского комитета историку Юрию Дмитриеву 29 октября 2021 года в Осло. Во время выступления Кара-Мурза утверждал, что в России есть государственный террор в виде уголовного преследования и убийств граждан по политическим мотивам.

Также речь идет о выступлении на слушаниях U.S. Helsinki Comission 29 марта 2022 года, где политик говорил об «информационном железном занавесе» в России и необходимости его «разрушения», чтобы граждане смогли узнать правду о войне в Украине.

«Новое обвинение Владимиру Кара-Мурзе — жесткое и недвусмысленное послание российского режима всем соотечественникам: лучше заткнуться и молчать, чем критиковать власть — даже если она бездарная и преступная», — прокомментировал уголовное дело адвокат политика.

6 октября против Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о государственной измене. По версии RT, политик на протяжении многих лет «оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России» и получал за это 30 тысяч долларов в месяц.

Источник: Вадим Прохоров

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