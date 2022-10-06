Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО к превентивным ударам по России. Песков назвал это призывом к началу мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО к превентивным ударам по России.

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: “Ах, ты так, ну, вот держи от нас!“» — сказал он.

По словам Пескова, это призыв к мировой войне.

«Заявления Зеленского — не что иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями», — сказал он. По словам Пескова, США, Великобритания и страны ЕС «должны обратить особое внимание» на заявления президента Украины, так как «руководят» им.

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