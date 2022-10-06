Жительнице Москвы вручили повестку, хотя она не военнообязанная

24-летняя жительница Москвы, пожелавшая остаться анонимной, рассказала «Холоду», что ей принесли повестку, хотя она не имеет военного билета. Фото повестки с требованием посетить комиссариат «для сверки документов воинского учета» есть в распоряжении редакции.

«Я не получала медицинского образования, не служила и не проходила военную кафедру. Соответственно, никакого военного билета у меня нет», — рассказала она. При этом в повестке указано, что его нужно взять с собой при посещении военного комиссариата.

Повестку принес участковый по адресу временной регистрации девушки. Дверь ему открыла тётя девушки и в ответ на попытку вручить повестку сказала, что ее племянница не военнообязанная. «Участковый попросил мой номер телефона, но тетя сказала, что у нее его нет под рукой. Тогда участковый кинул повестку в почтовый ящик», — рассказала «Холоду» девушка.

Она также отметила, что в военкомат не пойдет даже для разъяснений: «Хотя у военкомата не было никаких оснований присылать мне повестку, я не хочу сталкиваться с ними, так как было много страшных случаев, когда негодных к службе забирали».

Источник: «Холод»

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