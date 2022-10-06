Полиция проводит рейд на заводе «Зингер» в Подольске. Цель — вручить повестки заводчанам

В Подольске сотрудники полиции блокировали здание завода «Зингер» и проводят рейд по вручению повесток заводчанам. Об этом сообщили работники предприятия.

По их словам, в рейде принимают участие полицейские и сотрудники ДПС. Они заблокировали выходы из здания и вручают направления в военкомат всем мужчинам, которых могут найти. Силовики проверяют все помещения предприятия, включая склады.

Покинуть территорию предприятия без получения повестки невозможно, сообщили рабочие.

«Вручают всем подряд, проверяют склады, автомобили, не выпускают без получения повестки, говорят, что пришло распоряжение о рейде», — говорят сотрудники завода.

Источник: «Осторожно, новости»

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