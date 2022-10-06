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Оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу обвинили в государственной измене

13:17 • 06.10.2022

Первым о возбуждении дела о госизмене в отношении Владимира Кара-Мурзы сообщил источник провластного телеканала RT. 

По данным издания, следователи выяснили, что заместитель председателя «Открытой России» на протяжении многих лет «оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России».

По информации источников RT, за это Кара-Мурза получал около 30 тысяч долларов в месяц. Теперь политику может грозить до 20 лет тюрьмы. 

Владимир Кара-Мурза с апреля этого года находится в СИЗО по делу о «дискредитации» российской армии. В августе он также стал фигурантом еще одного дела. Его обвинили в организации деятельности «нежелательной организации» из-за  работы с фондом «Свободная Россия». 

Источник: RT, ТАСС

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