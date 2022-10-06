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Несколько сотен мобилизованных в Таманскую дивизию устроили забастовку. Они жалуются на отсутствие командования, снабжения, денежного довольствия и отказываются куда-то ехать

09:36 • 06.10.2022

В ночь на четверг в соцсетях появились несколько видео, на которых мужчины в военной форме и с оружием жалуются на то, что после мобилизации уже несколько дней живут в землянках, покупают еду за свой счет и не понимают что им делать дальше. 

На одном из видео мобилизованные сообщают, что выданное им оружие никак не оформлено. Кроме того, не открыты банковские счета для получения денежного довольствия. Из-за жизни под открытым небом многие из них заболели. При этом авторы видео говорят, что офицеры самоустранились от командования. 

«Мы никуда не собираемся уезжать, потому что пошли они все на хуй. Мы ждем помощи от вас, от государства, если на вас еще можно положиться», — говорит мобилизованный, представившийся Артемом Коврижиных. 

«Мы протестуем, мы бастуем и никуда ехать не собираемся. Сейчас сюда подогнали уже три танка и три БТРа с пулеметами и с пушками», — сообщил он. 

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