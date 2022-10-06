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Минобороны отчиталось о взятии украинского поселка Зайцево. Федеральные каналы «брали» его еще в августе

15:57 • 06.10.2022

Российская армия взяла под контроль поселок Зайцево. Об этом отчиталось Минобороны в ходе ежедневного брифинга. О взятии этого поселка российские федеральные каналы уже сообщали в августе. 

«На Артемовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой области. уничтожено более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ», — сообщили представитель Минобороны Игорь Конашенков. 

Новость о взятии Зайцево появилась на федеральных каналах 20 августа. После этого государственные медиа регулярно сообщали об обстреле этого населенного пункта украинскими войсками. 

Зайцево расположен в 20 километрах южнее города Бахмут, вокруг которого уже довольно долго идут интенсивные бои. По разным данным, население поселка до 2019 года составляло от трех с половиной до четырех тысяч человек. 

С начала октября в ходе контрнаступления ВСУ освободили более 400 квадратных километров Херсонской области. Об этом сообщила пресс-секретарь объединенного командования «Юг» Наталья Гуменюк. 

Источники: Минобороны РФ, ОК «Юг» ВСУ

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