Eвросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций. Россиянам запретили доступ к криптокошелькам

Евросоюз запретил гражданам России использовать и хранить криптовалюты. После начала войны в Украине россиянам разрешалось хранить на криптокошельках не более 10 тысяч евро.

Это не значит, что россияне вовсе не смогут владеть криптоактивами, но граждане РФ теперь не смогут покупать и продавать криптовалюты с верифицированных аккаунтов на легальных криптобиржах, таких как Binance или Localbitcoins.

Новые ограничения ЕС запрещают транспортировку российской нефти третьим странам по цене выше установленного потолка. Будет запрещен экспорт в Россию угля, электронных компонентов для производства оружия, товаров для авиации, некоторых химических веществ и стрелкового оружия.

Новый пакет санкций вводит запрет на импорт древесной массы, бумаги, сигарет, пластмасс, косметики, драгоценных камней и металлов, текстиля, обуви, кожи и керамики. Импортные ограничения затронут продукцию почти на 7 миллиардов евро.

Кроме того, вводятся ограничения для организаций и физлиц, которые участвовали в организации «референдумов» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины. Санкции коснуться военных должностных лиц, бизнесменов, пропагандистов и компаний, которые поддерживают российские вооруженные силы. Их список пока не опубликован.

Гражданам ЕС теперь нельзя занимать должности в правлении некоторых российских госкомпаний. Также запрещается оказывать России услуг по ИТ-консультированию.

Источник: Совет ЕС

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