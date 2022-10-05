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В Москве силовики пришли с обыском к аналитику выборов Сергею Шпилькину. Он находится за границей

09:29 • 05.10.2022

Силовики пришли с обыском в московскую квартиру к математику и независимому исследователю статистики выборов Сергею Шпилькину. Сам он сейчас не в России, в квартире живет его жена Ольга Артамонова, у которой больное сердце.

Силовики выломали дверь квартиры. Связаться с Артамоновой не удается ни по городскому, ни по мобильному номерам телефона. Шпилькин сообщил, что его жене требуется медицинская помощь. С чем именно связан обыск — неизвестно.

Шпилькин анализирует итоги явки и результаты голосов на выборах в России. На графики, которые он готовит, опираются при оценке уровня фальсификаций на выборах.

Источник: «ОВД-Инфо»

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