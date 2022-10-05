В Беларуси задержали 20-летнего спортсмена за то, что он в 2020 году наблюдал за протестами

В Минске задержали спортсмена Дениса Хатылева. По данным главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси, ему вменяют то, что он «смотрел на протесты в августе 2020 года».

В телеграм-канале, который связан с белорусскими силовиками, опубликовали видео, на котором Хатылев рассказывает, что 11 августа он находился на Пушкинской площади Минска, выходил на проезжую часть, а также видел, как люди собирались в колонны, ломали ограждения и бросали различные предметы. В том же канале сообщается, что молодой человек останется на свободе после административного ареста, если даст ценные показания.

Денис Хатылев играет в хоккей на траве в сборной Беларуси и клубе «Минск».

Ранее белорусские силовики арестовали друга Хатылева и игрока национальной сборной по хоккею на траве тиктокера-миллионника Владислава Белоусова. Его обвинили в участии в протестах, перекрытии дорог и призывах нарушать закон.

Источники: «Наша Нива», ГУБОПиК

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