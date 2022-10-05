У псковского «яблочника», который помогал украинцам на российской границе, прошел обыск

Рано утром 5 октября к депутату от «Яблока» сельского поселения Завеличенская волость в Псковской области Николаю Кузьмину пришли с обыском по уголовному делу о «дискредитации» российской армии (статья 280.3 УК РФ). Об этом сам Кузьмин рассказал «Холоду».

По его словам, обыск проходил также у активистки из Пскова Екатерины Новиковой, у родителей главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина, а также в креативном пространстве «Шаг».

«Надели наручники, положили лицом в пол, не дали одеться — я в трусах лежал. На руках у меня кровоподтеки от наручников. Два ноутбука вынесли, четыре смартфона забрали», — рассказал депутат.

Согласно постановлению об обыске, дело о дискредитации российской армии было возбуждено в отношении администратора телеграм-канала «Дневник эмигранта» Дмитрия Гусева (сейчас у канала 66 подписчиков). По версии следствия, он «разместил запись, адресованную неограниченно широкому кругу лиц, содержащую негативную оценку ВС РФ, одновременно приписывая им совершение насильственных действий в отношении мирных граждан Украины».

«Я вообще не знаю ни его канал, ни самого человека», — сказал Кузьминов.

В последние дни Николай Кузьминов помогал украинским гражданам, которые пытались выехать с территории России в Латвию. «Обыск никак не связан, по моим данным, с ситуацией на границе. Обыск был инициирован судом города Иваново 29 сентября, то есть когда еще не было нашей активности на границе. Я прохожу по делу в качестве свидетеля», — сказал «Холоду» Кузьмин.

Источник: «Холод»

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