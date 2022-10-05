Спецслужбы США полагают, что убийство Дарьи Дугиной дело рук украинских властей — NYT

Американские спецслужбы считают, что взрыв автомобиля дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи санкционировали в украинском правительстве. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на доклад, распространенный в Белом доме на прошлой неделе.

Как следует из документа, украинские власти не поставили своих американских партнеров в известность о готовящейся операции, а после ее проведения Белый дом осудил такое решение Киева.

В США опасаются, что такие действия могут привести к эскалации конфликта, не оказывая при этом серьезного влияния на ход войны. По мнению американских спецслужб, подобные действия Киева могут спровоцировать Москву на ответные покушения на высокопоставленных украинских чиновников.

По данным издания, в Вашингтоне разочарованы непрозрачностью военных планов Киева, особенно когда речь идет об операциях на российской территории.

В то же время, некоторые источники газеты назвали убийство Дарьи Дугиной «одной из самых смелых операций» Киева, которая показывает, что Украина может очень близко подойти к известным россиянам.

Дарья Дугина погибла при взрыве своего автомобиля 20 августа в Москве. Через два дня ФСБ отчиталась о раскрытии преступления. По версии следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнительница сразу после взрыва выехала из России в Эстонию. Украинские власти отрицают свою причастность к гибели Дугиной. В Вашингтоне считают, что реальной целью покушения был Александр Дугин, организаторы покушения предполагали, что он будет в автомобиле вместе с дочерью.

Источник: The New York Times

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