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«Соседи постоянно слышали оттуда крики». В освобожденном от российской армии селе Пески обнаружили пыточный подвал

18:38 • 05.10.2022

 В деоккупированном селе Пески-Радьковские нашли подвал, где пытали пленных украинских военнослужащих. Об этом начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов написал на своей странице в Facebook. 

«Соседи постоянно слышали оттуда крики. На данный момент полиции точно известно о пытках, закапывании в землю заживо и применении противогаза с тлеющей тряпкой. Также в застенке были обнаружены фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и записи допроса одного из находившихся там мужчин», — сообщил Болвинов.

По его словам, украинская полиция знает имена людей, которых пытали российские военнослужащие. 

Боровская громада, в состав которой входит село Пески-Радьковские, была оккупирована российской армией в середине апреля. ВСУ вернули контроль над этой территорией 3 октября.

Источник: Сергей Болвинов

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