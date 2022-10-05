Путин подписал законы о вхождении в состав России оккупированных территорий и назначил врио глав новых субъектов

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Также президент назначил временно исполняющих обязанности (врио) глав новых субъектов — ими стали главы администраций, которые руководили регионами до вхождения в состав России. Таким образом, врио главой ДНР стал Денис Пушилин, врио ЛНР — Леонид Пасечник, врио губернатором Херсонской области — Владимир Сальдо, а Запорожской области — Евгений Балицкий.

Процедура присоединения новых регионов к России завершится внесением поправок в статью 65 Конституции. Границы Херсонской и Запорожской области до сих пор официально не определены.

Источник: ТАСС (1, 2)

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