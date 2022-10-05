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Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов — Путин

16:43 • 05.10.2022

Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ об отсрочке от мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Об этом он сообщил в ходе встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

По словам Путина, не будут призываться студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты, студенты ординатуры и те, кто учится в вечернее время. Текст указа пока не опубликован.

Также президент отметил, что Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию, и поэтому приходится вносить коррективы. 

Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. 24 сентября он подписал указ о предоставлении отсрочки студентам очной и очно-заочной формы обучения. 29 сентября во время заседания с членами Совета безопасности Путин потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации.

Источник: Kremlin.ru

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