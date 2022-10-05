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На границе с Эстонией российские силовики увезли украинских беженцев в неизвестном направлении 

21:11 • 05.10.2022

Украинских беженцев, которые планировали пересечь российско-эстонскую границу, вывезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает издание ERR со ссылкой на министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.

«На границе ждало чуть больше тысячи человек, но сегодня их уже нет — их посадили в грузовики и увезли», — заявил Ляэнеметс.

Эстонская полиция и сотрудники погранслужбы с помощью беспилотников пытаются выяснить, куда увезли граждан Украины. 

С начала октября на границе с Эстонией образовались длинные очереди из украинских беженцев, которые хотели выехать из России. Прохождения российского КПП им приходилось ждать по несколько дней. 

Граждане Украины, которым удалось въехать в Эстонию после объявления в России мобилизации, рассказывали, что на российском КПП украинцы проходят «фильтрацию». Пограничники устраивают допросы и проверяют у них телефоны. Также украинцам приходится долго ждать своей очереди в неотапливаемых помещениях без еды и воды. 

Источники: ERR, Delfi

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